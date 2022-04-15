Роскомнадзор заблокировал сайт русской службы The Moscow Times из-за статьи про отказавшихся воевать омоновцев

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Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал сайт русской службы издания The Moscow Times. Об этом сообщило само издание.

Как пишет The Moscow Times со ссылкой на копию выгрузки реестра запрещенной в России информации, поводом для блокировки стала статья «11 бойцов ОМОН отказались воевать в Украине и уехали домой».

Статья была написана со ссылкой на хакасский журнал «Новый фокус», который в начале апреля сообщил, ссылаясь на источники, что 11 бойцов ОМОНа из Хакасии отказались участвовать во вторжении России в Украину.

14 апреля стало известно, что из-за этой статьи против главного редактора «Нового фокуса» Михаила Афанасьева возбудили уголовное дело о распространении «фейков» про российскую армию. 15 апреля Афанасьева арестовали.

Ранее фигурантами уголовных дел о «фейках» про российскую армию стали журналисты Александр Невзоров и Андрей Новашов, а также издатель алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов.

С начала войны в Украине Роскомнадзор заблокировал сайты многих независимых СМИ, включая , «Эхо Москвы», «Медузу», «Русскую службу Би-би-си». 15 апреля Роскомнадзор, помимо The Moscow Times, ограничил доступ к сайту французского радио RFI.

По данным на 14 апреля, после вторжения в Украину в России было возбуждено 26 уголовных дел о «фейках» про российскую армию в 16 регионах.

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