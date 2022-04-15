Первый канал вырезал из архивного интервью Анатолия Лысенко слова о «воспевании культа Сталина»

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Первый канал убрал из архивного интервью одного из основателей программы «Взгляд» Анатолия Лысенко часть о культе личности Иосифа Сталина. Внимание на это обратила журналистка .

В ночь на 15 апреля в эфире Первого канала показали интервью Лысенко, которое впервые вышло в 2017 году. Повтор интервью приурочили ко дню рождения Лысенко, которому 14 апреля могло бы исполниться 85 лет.

В эфире не показали момент, когда Лысенко отвечал на вопрос, есть ли настолько вредные книги, что их нужно запретить. «Сейчас стало очень много этих книг, — ответил Лысенко, — в них появилась невероятная агрессия, невероятное воспевание культа Сталина. Невероятная анти-, такая, американо-английская „все сволочи, все против нас“ — вот это меня пугает».

Анатолий Лысенко работал на телевидении с 1968 года. В конце 1980-х годов он руководил программой „Взгляд“. В 1990-е работал гендиректором ВГТРК и участвовал в создании телеканала „ТВ Центр“. С 2012 года руководил „Общественным телевидением России“. Умер 20 июня 2021 года.

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