Первый канал вырезал из архивного интервью Анатолия Лысенко слова о «воспевании культа Сталина»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Первый канал убрал из архивного интервью одного из основателей программы «Взгляд» Анатолия Лысенко часть о культе личности Иосифа Сталина. Внимание на это обратила журналистка Мария Борзунова.
В ночь на 15 апреля в эфире Первого канала показали интервью Лысенко, которое впервые вышло в 2017 году. Повтор интервью приурочили ко дню рождения Лысенко, которому 14 апреля могло бы исполниться 85 лет.
В эфире не показали момент, когда Лысенко отвечал на вопрос, есть ли настолько вредные книги, что их нужно запретить. «Сейчас стало очень много этих книг, — ответил Лысенко, — в них появилась невероятная агрессия, невероятное воспевание культа Сталина. Невероятная анти-, такая, американо-английская „все сволочи, все против нас“ — вот это меня пугает».
Отдельно важная деталь, что один из первых кадров в прошлогоднем повторе, который до сих пор выложен на сайте, звучит так: «Ничего менять в этой передаче мы не стали. Мы хотим вспомнить Анатолия Лысенко таким, каким он был…„В этот раз этого кадра не было.
Анатолий Лысенко работал на телевидении с 1968 года. В конце 1980-х годов он руководил программой „Взгляд“. В 1990-е работал гендиректором ВГТРК и участвовал в создании телеканала „ТВ Центр“. С 2012 года руководил „Общественным телевидением России“. Умер 20 июня 2021 года.