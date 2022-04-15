Офис генпрокурора Украины: российские войска обстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области, погибли семь человек

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14 апреля российские военнослужащие обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

По предварительным данным ведомства, в результате погибли семь человек, еще 27 получили ранения.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины, предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы).

Проверить информацию, которую во время войны распространяют стороны конфликта, не представляется возможным.

14 апреля ООН заявила, что, по данным организации, с начала войны в Украине погибли 1964 мирных жителя. При этом реальное число жертв, по всей видимости, гораздо больше. Только в Мариуполе, по оценкам украинских властей, погибли от 10 до более чем 20 тысяч человек.

10 апреля глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что с начала российского вторжения ведомство открыло более 4200 уголовных производств по статье о нарушении законов и обычаев войны. Россия отрицает, что атакует мирных жителей в этом конфликте.

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Трансляция событий в Украине и России

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