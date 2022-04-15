Меган Маркл впервые встретилась с Елизаветой II после интервью, где она рассказала о расизме в королевской семье

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл прилетели в Великобританию и встретились с королевой Елизаветой II и принцем Чарльзом, сообщает ITV.

По данным телеканала, 14 апреля Гарри и Меган заметили, когда они шли на службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, расположенном в английском графстве Беркшир.

Представитель герцога и герцогини Сассекских подтвердил BBC News, что они встречались с королевой. Пара посетила Великобританию по пути в Нидерланды, где проходят соревнования , которые проводят по инициативе принца Гарри.

Это первый раз, когда принц Гарри и Меган Маркл вместе посетили Великобританию после того, как в марте 2020 года отказались от королевских полномочий и переехали в Канаду, а затем — в США. Принц Гарри приезжал в Великобританию в июле 2021 года, его супруга страну не посещала.

ITV указывает, что это первый раз, когда Меган встретилась с Елизаветой II после того, как в марте 2021 года рассказала в интервью американской телеведущей Опре Уинфри о расизме в королевской семье. Меган Маркл говорила, что кто-то из членов королевской семьи беспокоился, насколько темнокожим будет их сын Арчи (кто именно это был, неизвестно, но точно не Елизавета II).

Вопрос расизма стал одной из самых серьезных проблем, затронутых в интервью. Букингемский дворец заявил, что «поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство». Брат принца Гарри принц Уильям заверил, что британская королевская семья «совершенно не расистская». После интервью Букингемский дворец решил пересмотреть политику разнообразия и инклюзивности во всех резиденциях королевской семьи.

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