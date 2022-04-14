В Украине арестовали более 150 объектов имущества Виктора Медведчука и его жены

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Лычаковский районный суд Львова арестовал 154 объекта имущества главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины.

Среди арестованного имущества политика — 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парковочных мест и моторная яхта. Под арест также попали доли в уставных капиталах 25 компаний, бенефициарами которых являются Медведчук и его жена.

Арест произвели по представлению Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора Украины.

Ранее, отмечает «Украинская правда», суд арестовал еще одну яхту и другое имущество Медведчука и его жены. Среди прочего речь идет о личном самолете политика, квартирах, автомобилях и картинах известных художников.

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Виктор Медведчук считается одним из самых влиятельных пророссийских политиков в Украине. В СМИ его называют « ». В мае 2021 года украинская генпрокуратура обвинила Медведчука в государственной измене, суд отправил его под домашний арест. Вместе со своим соратником Тарасом Козаком Медведчук подозревается в покушении на хищение природных ресурсов, разглашении гостайны российским спецслужбам и антиукраинской деятельности.

В феврале 2022 года, после начала российского вторжения в Украину, политик покинул место, где должен был находиться. Представители Медведчука говорили, что он остается в Киеве. По данным СБУ, его пыталась вывезти из страны Федеральная служба безопасности России.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука. Зеленский предложил обменять «кума Путина» на украинских военнопленных. В Кремле заявили, что не считают возможным обмен политика на украинских пленных, поскольку Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к «специальной военной операции».

В марте деятельность «Оппозиционной платформы — За жизнь» Медведчука, как и ряда других пророссийских партий в Украине была приостановлена.

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