Сотрудника мэрии Элисты арестовали за распространение «ложной информации» о российских военных в телеграме

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Калмыкии суд арестовал сотрудника мэрии Элисты Алтана Очирова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о распространении «заведомо ложной информации» о вооруженных силах. Об этом сообщает .

По утверждению ФСБ, в своем телеграм-канале он распространял ложные сведения «о количестве погибших российских военнослужащих, обстоятельствах проведения спецоперации на Украине», передает РИА Новости.

Очирову грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Как следует из сообщения РИА Новости, его обвиняют в распространении ложных сведений с использованием служебного положения, а также по мотивам ненависти. Использование служебного положения, как можно заключить из публикации «Кавказского узла», состояло в использовании рабочего компьютера при ведении канала.

По данным издания, Очирова обвиняют в ведении канала «Вольный улус», на который подписано менее 250 человек. При этом в «Вольном улусе» есть публикации о его задержании без упоминания о том, что он причастен к ведению канала.

Читайте также

Плакат «*** *****» — это теперь «дискредитация» армии, а замена ценников на информацию о погибших — «фейк». Как за это наказывают? 8 карточек

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь