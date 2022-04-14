Австралия ввела санкции в отношении «Газпрома», «Алросы», РЖД и еще 11 компаний

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Власти Австралии расширили санкционный список, добавив в него 14 крупных российских компаний с государственным участием. Ограничительные меры применены к стратегически важным компаниям, играющим ключевую роль в экономике России, сообщил МИД Австралии.

В список попали: «Газпрома», «Газпром нефть», «Транснефть», РЖД, Объединенная судостроительная корпорация, «Севмаш», «Совкомфлот», Новороссийский морской торговый порт, «Русгидро», «Алроса», «Ростелеком», «КамАЗ», «Росэлектроника» и «Согаз».

Австралия, Евросоюз, США, Канада и присоединившиеся к ним страны ввели санкции в ответ на вторжение России в Украину. Ограничительные меры несколько раз ужесточались. Так, Евросоюз 8 апреля принял пятый санкционный пакет и ведет работу над шестым.

РЖД, сообщало агентство Bloomberg 11 апреля, стала первой российской компанией, которую признали допустившей дефолт. Из-за санкций «Российские железные дороги» не смогли вовремя провести выплату по одному из выпусков евробондов.

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