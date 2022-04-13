Производитель Vanish, Durex и Nurofen объявил о продаже бизнеса в России

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Британская компания , выпускающая товары для дома, медицинские препараты и презервативы, объявила, что передаст права на свой бизнес в России третьей стороне или российским сотрудникам компании.

«Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить продолжение работы российских коллег в любой новой структуре, и обязуемся выплачивать им ежемесячную зарплату и пособия до конца 2022 года», — заявили в компании. Всего в России, по данным Reckitt, работают 1300 сотрудников.

Ранее Reckitt из-за российского вторжения в Украину отказалась от любых инвестиций и рекламы в России. Компания, по оценке Sostav.ru, занимает пятое место среди крупнейших зарубежных рекламодателей в России.

В заявлении Reckitt Benckiser не сказано, будут ли ее товары доступны в России после продажи местного бизнеса. Ранее в аптеках России значительно сократилось предложение импортных детских жаропонижающих препаратов, в том числе «Нурофен для детей», который выпускает компания.

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