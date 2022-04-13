МИД РФ объявил о санкциях в отношении 398 конгрессменов США и 87 сенаторов Канады

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Министерство иностранных дел РФ объявило, что запретило въезд в Россию 398 членам палаты представителей Конгресса США в ответ на санкции, введенные в отношении депутатов Госдумы.

С учетом ранее введенных визовых ограничений в российский «стоп-лист» входят все конгрессмены США, отметили в министерстве.

Одновременно с этим МИД сообщил, что ввел аналогичные ограничения в отношении 87 членов сената Канады в ответ на санкции, введенные против российских сенаторов.

Ранее Россия в ответ на западные санкции, введенные из-за войны в Украине, объявила о визовых ограничениях в отношении президента США Джо Байдена, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и других высокопоставленных чиновников и парламентариев двух стран.

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