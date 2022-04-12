«Единая Россия» разработала законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые ушли из России
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Партия «Единая Россия» сообщила, что внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет ввести внешнее управление в иностранных компаниях, покинувших Россию.
В телеграм-канале партии сообщается, что законопроект «коснется тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США», а деятельность таких компаний в России «существенно влияла на стабильность экономики».
Решение о временном управлении в компаниях, как полагают авторы законопроекта, станет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития, которая станет изучать предложения других министерств и глав регионов.
В «Единой России» подчеркнули, что переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению назначат «только по решению суда». У иностранных собственников, говорят в партии, будет «возможность возобновить работу в России или продать пакет акций».