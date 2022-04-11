В жилом доме в подмосковном Ступино взорвался газ. Два человека погибли, семеро пострадали

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В городе Ступино Московской области произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, сообщает «Интерфакс».

В результате взрыва полностью разрушены два верхних этажа в одном из подъездов здания, расположенного по адресу: Центральный переулок, дом 4, рассказал источник агентства.Обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами, повреждены восемь квартир.

По данным МЧС, погибли два человека, еще семеро пострадали. В пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области со своей стороны сообщили, что среди погибших есть подросток.

На месте происшествия работаю спасатели, которые разбирают завалы.