В Москве в рамках эксперимента собираются разрешить водителям покидать место ДТП

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В Москве планируют провести эксперимент, разрешив водителям, попавшим в ДТП, в нарушение правил оставить место происшествия. Предполагается, что такая мера позволит снизить вероятность «повторных ДТП» — наездов на автомобили и людей во время оформления аварии.

Как стало известно «Коммерсанту», по итогам недавнего заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер Марат Хуснуллин рекомендовал до 1 июля разработать комплексный план мероприятий «по предупреждению наезда на стоячее транспортное средство с проведением пилотного проекта на скоростных автодорогах города Москвы».

В пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили, что в рамках эксперимента предполагается разрешить водителю после аварии сразу съезжать с проезжей части, убедившись в отсутствии пострадавших. Эксперимент собираются проводить на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге.

«Требование как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв, а также повысить пропускную способность в среднем на 50% в зависимости от количества полос», — заявили представители департамента. На дорогах действует единая система видеонаблюдения, напомнили они, данные с камер об обстоятельствах ДТП можно получить позднее.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА), в свою очередь, предупредили, что проведение такого эксперимента без изменения законодательства создает дополнительный риск мошенничества. В РСА предлагают рассмотреть схему, когда поврежденные в аварии машины не останавливаются на месте аварии, чтобы не мешать, но водители съезжают на обочину и вызывают инспектора для оформления ДТП.

Действующие Правила дорожного движения обязывают водителя при аварии «немедленно остановить» машину, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Если в аварии нет погибших и пострадавших, можно покинуть место аварии, сфотографировав поврежденные транспортные средства и оформить ДТП по так называемому европротоколу без вызова инспекторов ГИБДД. Сумма выплат по европротоколу ограничена 400 тысячами рублей, если сделана фотофиксация места аварии через специальное приложение. Если фотографий нет, то выплаты ограничиваются 100 тысячами рублей.

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