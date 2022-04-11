По итогам торгов на Мосбирже доллар и евро подорожали. Это произошло после смягчения Банком России мер валютного контроля

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

По итогам торгов на Московской бирже доллар и евро выросли. Как сообщает «Интерфакс», ослабление рубля произошло на фоне смягчения Банком России мер валютного контроля.

К 19:00 мск курс доллара достигал 79,07 рубля, что на 2,99 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. В то же время евро стоил 86,27 рубля, подорожав на 3,57 рубля.

После начала вторжения в Украину в России были введено жесткое регулирование валютного рынка, которое затронуло как физических, так и юридических лиц. С 11 апреля Банк России начал смягчать введенные меры, в том числе снизил с 20% до 17% годовых и отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, установленную на уровне 12%. 8 апреля, когда было объявлено об отмене этих мер, курсы доллара и евро отреагировали снижением во время торгов на Мосбирже.

Что происходит с рублем и экономикой России

Рубль резко укрепился к доллару и евро. Это значит, что экономика восстанавливается? И что будет дальше?

Что происходит с рублем и экономикой России

Рубль резко укрепился к доллару и евро. Это значит, что экономика восстанавливается? И что будет дальше?

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь