По итогам торгов на Мосбирже доллар и евро подорожали. Это произошло после смягчения Банком России мер валютного контроля
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По итогам торгов на Московской бирже доллар и евро выросли. Как сообщает «Интерфакс», ослабление рубля произошло на фоне смягчения Банком России мер валютного контроля.
К 19:00 мск курс доллара достигал 79,07 рубля, что на 2,99 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. В то же время евро стоил 86,27 рубля, подорожав на 3,57 рубля.
Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль упал к доллару и евро по итогам торгов понедельника. Участники рынка отреагировали на смягчение ЦБ РФ мер валютного контроля, в частности, порядка операций с наличной валютой и на отмену комиссии на покупку валюты через брокеров после того, как они были введены в начале марта на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке.
После начала вторжения в Украину в России были введено жесткое регулирование валютного рынка, которое затронуло как физических, так и юридических лиц. С 11 апреля Банк России начал смягчать введенные меры, в том числе снизил ключевую ставку с 20% до 17% годовых и отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, установленную на уровне 12%. 8 апреля, когда было объявлено об отмене этих мер, курсы доллара и евро отреагировали снижением во время торгов на Мосбирже.