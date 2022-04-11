Немецкий концерн Rheinmetall решил поставить Украине до 50 старых танков «Леопард 1»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Немецкий концерн Rheinmetall собирается поставить Украине до 50 бывших в употреблении танков «Леопард 1», пишет DW со ссылкой на газету Handelsblatt.

Речь идет о танках из запасов армий разных стран. Сейчас концерн проводит оценку их состояния.

Как следует из публикации, поставки могут начаться через шесть недель и займут около трех месяцев. В концерне заявили, что профессиональным военным понадобится лишь несколько дней для обучения работы с танком.

Для отправки танков в Украину нужно разрешение властей Германии. 11 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Украине нужно тяжелое вооружение и что сейчас «не время для отговорок» в вопросе оказания ей военной помощи.

Власти Украины неоднократно заявляли о необходимости поставок тяжелого вооружения, в том числе танков, для противодействия российской агрессии.

Читайте также

Война Сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь