Немецкий концерн Rheinmetall решил поставить Украине до 50 старых танков «Леопард 1»
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Немецкий концерн Rheinmetall собирается поставить Украине до 50 бывших в употреблении танков «Леопард 1», пишет DW со ссылкой на газету Handelsblatt.
Речь идет о танках из запасов армий разных стран. Сейчас концерн проводит оценку их состояния.
Как следует из публикации, поставки могут начаться через шесть недель и займут около трех месяцев. В концерне заявили, что профессиональным военным понадобится лишь несколько дней для обучения работы с танком.
Для отправки танков в Украину нужно разрешение властей Германии. 11 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Украине нужно тяжелое вооружение и что сейчас «не время для отговорок» в вопросе оказания ей военной помощи.
Власти Украины неоднократно заявляли о необходимости поставок тяжелого вооружения, в том числе танков, для противодействия российской агрессии.