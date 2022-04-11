Huawei удалила из своего магазина приложения российских ВТБ, «Открытия» и Промсвязьбанка, попавших под санкции
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Китайская компания Huawei удалила из своего магазина AppGallery приложения трех российских банков — ВТБ, «Открытия» и Промсвязьбанка. На это обратили внимание СМИ.
Ранее приложения этих банков были удалены из App Store и Play Market.
ВТБ, «Открытие» и Промсвязьбанк попали под блокирующие санкции Запада после российского вторжения в Украину. Их активы заморожены, операции с ними запрещены. Кроме того, все три финансовые организации отключены от системы межбанковских платежей SWIFT.