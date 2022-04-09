Во «ВКонтакте» появился сервис, позволяющий «за считанные минуты» перенести туда ютьюб-канал

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В соцсети «ВКонтакте» появился сервис VK Video Transfer, позволяющий «за считанные минуты» перенести на российскую платформу ютьюб-канал.

«Сохраните свой контент и обезопасьте канал от возможных блокировок», — сказано на странице сервиса.

На новую функцию обратил внимание главред сайта DTF Вадим Елистратов.

Утром 9 апреля представитель МИД России Мария Захарова заявила, что YouTube «подписал себе приговор», заблокировав аккаунт канала «Дума ТВ», освещающего работу Госдумы РФ.

Возможная блокировка ютьюба в России вслед за крупнейшими международными соцсетями обсуждается по меньшей мере с середины марта. Тогда о такой возможности сообщило со ссылкой на источник государственное информагентство РИА Новости.

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