Во «ВКонтакте» появился сервис, позволяющий «за считанные минуты» перенести туда ютьюб-канал
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В соцсети «ВКонтакте» появился сервис VK Video Transfer, позволяющий «за считанные минуты» перенести на российскую платформу ютьюб-канал.
«Сохраните свой контент и обезопасьте канал от возможных блокировок», — сказано на странице сервиса.
На новую функцию обратил внимание главред сайта DTF Вадим Елистратов.
Утром 9 апреля представитель МИД России Мария Захарова заявила, что YouTube «подписал себе приговор», заблокировав аккаунт канала «Дума ТВ», освещающего работу Госдумы РФ.
Возможная блокировка ютьюба в России вслед за крупнейшими международными соцсетями обсуждается по меньшей мере с середины марта. Тогда о такой возможности сообщило со ссылкой на источник государственное информагентство РИА Новости.