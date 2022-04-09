Москалькова: в порту Мариуполя освободили 14 российских моряков

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Украине освободили 14 членов экипажа российского гражданского судна «Азов Конкорд», которых, по ее словам, украинские военные удерживали в порту Мариуполя.

Москалькова сообщила в своем телеграм-канале, что моряков освободили «благодаря слаженным действиям российских военнослужащих», которые эвакуируют их в безопасное место.

По словам Москальковой, вооруженные силы Украины удерживали моряков в порту Мариуполя, начиная с 24 февраля. Омбудсмен заявила, что у моряков отобрали телефоны, ноутбуки и документы, также у них возникли проблемы с питанием и доступом к товарам первой необходимости.

Татьяна Москалькова не уточнила, шла ли речь об обмене пленными. Ранее Россия и Украина уже обменивались моряками гражданских судов.

Мариуполь больше месяца находится в российской осаде.

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