К МКС отправился первый корабль Crew Dragon, экипаж которого состоит только из туристов

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Компания SpaceX отправила к Международной космической станции (МКС) первый экипаж, состоящий только из космических туристов.

С космодрома во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, на борту которого находятся бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе.

Первая ступень ракеты Falcon 9 успешно вернулась на землю и совершила посадку на плавающую платформу, а Crew Dragon вышел на орбиту.

В сентябре 2021 года SpaceX уже отправляла на орбиту экипаж, в котором не было профессиональных космонавтов, но тогда корабль не стыковался с МКС.

Первый раз SpaceX в рамках контракта с NASA доставила экипаж на МКС в ноябре 2020 года.

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