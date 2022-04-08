Госсовет Крыма предложил национализировать собственность «недружественных» стран, которая у них есть в России. Без компенсаций
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Государственный совет Крыма внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает национализацию в России собственности «недружественных» стран без выплаты компенсаций. Об этом сообщает ТАСС.
Документ предлагает изменения в статью 235 Гражданского кодекса РФ, где говорится об основаниях для прекращения права собственности. Речь идет о национализации собственности, которая находится в России и по состоянию на 24 февраля 2022 года принадлежала «недружественным» странам, иностранным лицам, связанным с такими государствами, а также их бенефициарам.
Кроме того, предлагается наделить субъекты российских регионов правом самостоятельно определять порядок такой национализации.
«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что
Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.
Законопроект о национализации российского имущества украинских олигархов, политиков и государственных деятелей, поддерживающих «нацизм и киевский режим», в конце марта поручил подготовить глава Крыма Сергей Аксенов. 5 апреля депутаты Госсовета республики проголосовали за то, чтобы направить инициативу в Госдуму.