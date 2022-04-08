Госсовет Крыма предложил национализировать собственность «недружественных» стран, которая у них есть в России. Без компенсаций

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Государственный совет Крыма внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает национализацию в России собственности без выплаты компенсаций. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предлагает изменения в статью 235 Гражданского кодекса РФ, где говорится об основаниях для прекращения права собственности. Речь идет о национализации , которая находится в России и по состоянию на 24 февраля 2022 года принадлежала «недружественным» странам, иностранным лицам, связанным с такими государствами, а также их бенефициарам.

Кроме того, предлагается наделить субъекты российских регионов правом самостоятельно определять порядок такой национализации.

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Законопроект о национализации российского имущества украинских олигархов, политиков и государственных деятелей, поддерживающих «нацизм и киевский режим», в конце марта поручил подготовить глава Крыма Сергей Аксенов. 5 апреля депутаты Госсовета республики проголосовали за то, чтобы направить инициативу в Госдуму.

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