Фестиваль «Нашествие» перенесли на год. Уже в третий раз

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Крупнейший фестиваль русскоязычной рок-музыки «Нашествие», который должен был пройти летом 2022 года, перенесли на 2023 год.

«С сожалением сообщаем, что фестиваль „Нашествие“ перенесен на лето 2023 года. Точные даты мы объявим позднее», — сказано в заявлении, опубликованном в паблике фестиваля во «ВКонтакте».

Организаторы сообщили, что купленные билеты будут действительны на фестивале в 2023 году.

Причины переноса не раскрываются. В 2020 и 2021 годах «Нашествие» не проводили из-за пандемии коронавируса.

После начала войны в Украине в России отменили такие фестивали, как Park Live, «Боль», «Пикник Афиши», «Усадьба Jazz».

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