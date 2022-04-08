Ушедший из России Booking.com заплатил штраф 1,3 миллиарда рублей за навязывание невыгодных условий российским отелям

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Сервис бронирования Booking.com заплатил штраф 1,3 миллиарда рублей, назначенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Об этом сообщило само ведомство.

Штраф был назначен в августе 2021 года по о злоупотреблении доминирующим положением на рынке. В ноябре 2021 года законность штрафа подтвердил суд.

«7 апреля 2022 года компания [Booking.com] отчиталась об уплате 1,3 миллиарда рублей в бюджет Российской Федерации», — заявила ФАС.

Ведомство возбудило дело против Booking.com после обращения организации «Опора России», которая поддерживает малый и средний бизнес. ФАС пришла к выводу, что Booking.com обязывает объекты размещения устанавливать цены на свои услуги в других каналах продаж не ниже, чем в этом агрегаторе.

В начале марта Booking.com приостановил работу с Россией и Беларусью из-за войны в Украине и наложенных из-за нее санкций.

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