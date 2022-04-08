Acer заявила о приостановке работы в России

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Производитель компьютерной техники Acer заявил о приостановке работы в России из-за , связанных с войной в Украине.

Компания, как сказано в пресс-релизе, оказывает помощь своим сотрудникам и их семьям, которых коснулась эта ситуация.

«Acer надеется, что мир будет восстановлен как можно скорее», — говорится в заявлении.

После российского вторжения в Украину десятки международных компаний заявили о приостановке или ограничении работы в России. Acer не вошла в их число; в марте сотрудники компании в соцсетях подтверждали клиентам, что «работают в прежнем режиме».

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