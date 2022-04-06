В Приморье арестовали бывшего кандидата в губернаторы Андрея Ищенко. Его обвиняют в хищении 105 миллионов рублей у дольщиков

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Первомайский районный суд Владивостока удовлетворил ходатайство следствия об аресте учредителя строительной компании «Аврора-Строй» Андрея Ищенко — бывшего кандидата в губернаторы Приморского края в 2018 году. Об его аресте сообщают региональное управление СК и прокуратура.

Ищенко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с декабря 2016 года по июнь 2021 года он похитил 105 миллионов рублей у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома.

В 2018 году Андрей Ищенко участвовал в выборах губернатора Приморского края от КПРФ. Он прошел во второй тур вместе с кандидатом от «Единой России» Андреем Тарасенко. Во время подсчета голосов Ищенко лидировал с большим отрывом, но затем стал проигрывать. Из-за протестов и подозрений в фальсификациях результаты голосования отменили и назначили повторные выборы. До которых не допустили ни Ищенко, ни Тарасенко, а новым губернатором стал Олег Кожемяко.

В мае 2021 года Андрей Ищенко обвинил губернатора Приморья Олега Кожемяко в попытке подкупа в 2018 году. Якобы Кожемяко предлагал ему через третьих лиц два миллиона долларов за отказ от участия в избирательной кампании. Спустя несколько дней после этого стало известно, что по просьбе родственников Ищенко его госпитализировали в психиатрическую больницу во Владивостоке. Сам Ищенко говорил, что не получал психиатрическую помощь, а «лег в ковидный бокс, чтобы снять напряжение».

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