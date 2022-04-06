Twitter объявил о работе над функцией редактирования твитов

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Платформа микроблогов Twitter с 2021 года работает над функцией редактирования твитов и в ближайшие месяцы начнет ее тестирование, говорится в сообщении Twitter Comms.

Как сообщил глава потребительского отдела Twitter Джей Салливан, редактирование твитов — самая востребованная функция на протяжении многих лет. Сейчас пользователи не могут редактировать сообщения — в случае ошибки они могут удалить твит и опубликовать его заново.

Джей Салливан отметил, что при работе над новой функцией компания планирует учесть такие моменты, как ограничение по времени, за которое можно исправить сообщение, и доступ к отредактированной информации. Иначе, говорит представитель Twitter, эту функцию могут использовать не по назначению, чтобы исказить публичный разговор.

Ранее стало известно, что глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск стал собственником 9,2% акций Twitter, а также членом совета директоров компании. На фоне этого Маск провел в твиттере опрос о том, нужна ли кнопка редактирования твитов. В нем приняли участие 4,4 миллиона пользователей: 73,6% сказали «Да», еще 26,4% выступили против.

В начале марта на фоне российского вторжения в Украину Роскомнадзор заблокировал в России доступ к сайту Twitter. Также под блокировку попали сайты социальных сетей Facebook и Instagram, а также многих СМИ.

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