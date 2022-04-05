Участнице Pussy Riot Марии Алехиной попросили назначить реальный срок по «санитарному делу»

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В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство о замене ограничения свободы лишением свободы одной из фигуранток , участнице Pussy Riot Марии Алехиной. Информация об этом содержится в карточке на сайте суда, на нее обратила внимание .

Ходатайство было зарегистрировано 1 апреля, дата заседания суда по нему пока не назначена.

В сентябре 2021 года Алехину приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу». С февраля 2022 года ее трижды отправляли под арест по статьям о публичной демонстрации нацистской символики и неповиновении полиции. Последний арест на 15 суток ей был назначен 14 марта.

Кто такая Мария Алехина

Триггер для Путина Кристина Сафонова рассказывает (максимально) полную историю Pussy Riot — группы, которую уже 10 лет пытается уничтожить российское государство

Кто такая Мария Алехина

Триггер для Путина Кристина Сафонова рассказывает (максимально) полную историю Pussy Riot — группы, которую уже 10 лет пытается уничтожить российское государство

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