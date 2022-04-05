Глава НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым россиянином по версии Forbes. Илон Маск впервые возглавил глобальный рейтинг журнала

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Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин возглавил российскую часть списка самых богатых людей мира, который составил американский журнал Forbes.

Издание оценило текущее состояние Лисина в 18,4 миллиарда долларов, что на 7,8 миллиарда долларов (30%) меньше прошлогодней оценки — 26,2 миллиарда долларов.

Как отмечает российский Forbes, состояние главы НЛМК и подавляющего большинства бизнесменов из России уменьшилось из-за обвала фондового рынка и курса рубля на фоне войны в Украине и западных санкций, последовавших за ней. При этом, пишет журнал, Лисину «относительно повезло» — сам он и его компания под санкции не попали.

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За Лисиным в российской части списка Forbes следуют совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием 17,3 миллиарда долларов и основатель Telegram Павел Дуров (15,1 миллиарда долларов), который живет в Дубае.

Всего в 2022 году в российскую часть рейтинга попали 83 миллиардера. В 2021 году их было 117. За год их совокупное состояние сократилось на 263 миллиарда долларов — до 320 миллиардов долларов.

Глобальный список богатейших людей планеты впервые возглавил глава SpaceX и Tesla Илон Маск (219 миллиардов долларов), который обошел основателя Amazon Джеффа Безоса (171 миллиард долларов). За год состояние Маска выросло на 68 миллиардов долларов.

В 36-й ежегодный рейтинг самых богатых людей мира Forbes вошли 2668 миллиардеров — 87 человек меньше, чем в 2021 году. Общее состояние всех участников списка в 2022 году составило 12,7 триллиона долларов (на 400 миллиардов долларов меньше, чем годом ранее).

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