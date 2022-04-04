Партия Виктора Орбана в четвертый раз подряд победила на выборах в Венгрии
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Партия премьер-министра Виктора Орбана в четвертый раз подряд победила на выборах в Венгрии. Об этом сообщает «Би-би-си».
Попредварительным данным, возглавляемый Орбаном блок «Фидес — Гражданский союз» получит две трети мест в парламенте.
Основным противником блока Орбана был альянс «Венгрия для каждого». Его лидер Петер Марки-Заи признал победу «Фидеса», однако заявил, что считает выборы недемократичными из-за доминирования правящей партии в СМИ и «отлаженной пропагандистской машины».
Виктора Орбана накануне выборов критиковали за тесные связи между Будапештом и Москвой, сложившиеся за последние годы. Орбан заявлял, что не согласен с санкциями ЕС против России, введенными из-за войны в Украине, однако не стал накладывать на них вето.