Партия Виктора Орбана в четвертый раз подряд победила на выборах в Венгрии

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Партия премьер-министра Виктора Орбана в четвертый раз подряд победила на выборах в Венгрии. Об этом сообщает «Би-би-си».

Попредварительным данным, возглавляемый Орбаном блок «Фидес — Гражданский союз» получит две трети мест в парламенте.

Основным противником блока Орбана был альянс «Венгрия для каждого». Его лидер Петер Марки-Заи признал победу «Фидеса», однако заявил, что считает выборы недемократичными из-за доминирования правящей партии в СМИ и «отлаженной пропагандистской машины».

Виктора Орбана накануне выборов критиковали за тесные связи между Будапештом и Москвой, сложившиеся за последние годы. Орбан заявлял, что не согласен с санкциями ЕС против России, введенными из-за войны в Украине, однако не стал накладывать на них вето.

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