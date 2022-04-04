ГИБДД с помощью дорожных камер в 2021 году впервые наложила штрафы на более чем 100 миллиардов рублей

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В 2021 году общая сумма штрафов, наложенных ГИБДД с помощью дорожных камер, впервые за всю историю существования дорожных камер в РФ превысила 100 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на статистику Госавтоинспекции.

Всего за год ГИБДД наложила на водителей 179,5 миллиона штрафов (+9,6% к 2020 году) на общую сумму 128,3 миллиарда рублей. С помощью камер было наложено 160,7 миллиона постановлений (+10%) на сумму 104,1 миллиарда рублей.

Больше всего штрафов вынесли в Москве, где сотрудники ГИБДД составили 31,9 миллиона постановлений (из них 30,7 миллиона по камерам) на 23,7 миллиарда рублей. Похожая статистика и в Московской области: всего вынесено 30,1 миллиона постановлений (из них 28,9 миллиона по камерам) на 18 миллиардов рублей.

По итогам 2021 года было оплачено 56,6% из всех вынесенных постановлений на 72,7 миллиарда рублей, тогда как по итогам 2020 года — 51%.

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