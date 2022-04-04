Девять бывших сотрудников ярославской ИК-1 получили реальные сроки по делу о пытках заключенного

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Заволжский районный суд Ярославля приговорил девятерых бывших сотрудников ФСИН к срокам от трех лет до трех лет и четырех месяцев по делу о пытках Абубакара Цагалаева, который отбывал наказание в ярославской исправительной колонии № 1. Об этом сообщил .

Владимир Баланов, Алексей Вихарев, Игорь Камиронов, Иван Коковин, Александр Семенов, Игорь Богданов, Алексей Бровкин, Руслан Цветков и Максим Яблоков признаны виновными в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Как отмечают правозащитники, Богданов, Бровкин, Цветков и Яблоков ранее уже отбыли наказание по делу об избиении другого заключенного ярославской ИК-1 Евгения Макарова, а для Яблокова это уже третье уголовное дело.

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В феврале 2021 года «Новая газета» и «Общественный вердикт» опубликовали записи пыток заключенных в 2016 и 2017 годах. Цагалаев после случившегося попал в больницу, другой осужденный — гражданин Грузии Важа Бочоришвили — умер.

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