«Аэрофлот» объявил о распродаже билетов по России со скидкой до 35%

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«Аэрофлот» с 4 по 12 апреля проведет распродажу билетов по направлениям внутри России, в период акции средний размер скидки составит 30-35%, сообщается на сайте авиакомпании.

Предложение действует на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском. Кроме того, тарифы можно скомбинировать для транзитных перевозок между другими городами России и упомянутыми пятью.

Акция распространяется на авиарейсы в период с 28 апреля по 31 мая 2022 года, которые осуществляют «Аэрофлот» или его дочерние компании «Россия» и «Аврора» (рейсы под кодом SU).

В авиакомпании отметили, что в случае отмены ограничений на полеты в «Аэрофлот» «будет готов оперативно предложить специальные условия для оформления перевозки по данным маршрутам».

После начала войны в Украине страны Евросоюза, Великобритания, США и некоторые другие страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов, связанных с Россией, в том числе для частных лайнеров российских миллиардеров. Россия в ответ также закрыла свое небо для нескольких десятков стран.

В ноябре 2021 года «Аэрофлот» устраивал распродажу билетов по России со скидкой до 50%, а в марте 2020-го, после начала пандемии коронавируса, перевозчик снизил цены на билеты по России на 40-60%.

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