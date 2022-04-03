«Убийцы, мародеры, палачи». Зеленский опубликовал в соцсетях фотографии из Бучи

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях фотографии из Бучи под Киевом, где после оккупации российскими военными на улицах были найдены убитыми мирные жители, в том числе со связанными руками.

Снимки Зеленский сопроводил словами: «Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи».

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