Мединский: проект мирного договора между Россией и Украиной пока не готов для встречи «в верхах»

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Проект мирного договора между Россией и Украиной пока не готов для того, чтобы вынести его на встречу президентов стран. Об этом, сообщает «Интерфакс», заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

Ранее глава украинской команды переговорщиков Давид Арахамия счел проект договора достаточно проработанными, чтобы провести встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах — к большому сожалению, оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне представляется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне», — сказал Мединский.

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При этом Мединский отметил, что Украина стала «реалистичнее» подходить к ряду вопросов, обсуждаемых сторонами. Среди них он в том числе назвал нейтральный внеблоковый и безъядерный статус Украины, запрет на размещение иностранных военных баз и войск, создание системы международных гарантий безопасности.

Комментируя слова Арахамии о том, что Россия в устной форме приняла предложения Украины по мирному договору, за исключением положений по Крыму, глава российских переговорщиков снова сообщил, что позиция России по полуострову и Донбассу «неизменна».

29 марта в Стамбуле состоялась первая за несколько недель встреча российской и украинской делегаций. С 7 марта стороны общались по видеосвязи. В ходе переговоров украинская делегация сообщила о готовности Киева отказаться от планов по вхождению в НАТО в обмен на гарантии безопасности, а вопрос Донбасса решать уже после прекращения огня в ходе дальнейших переговоров Путина и Зеленского. По статусу Крыма Украина предложила в течение 15 лет проводить двусторонние консультации.

Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что условия для прекращения огня в Украине еще не созрели. Об этом рассказал сам Драги через два дня после переговоров в Стамбуле.

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Украина предложила на 15 лет заморозить вопрос о статусе Крыма. Россия решила «кардинально сократить военную активность» на части фронта Главные итоги переговоров в Стамбуле

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