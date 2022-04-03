Макрон заявил, что российские власти должны будут ответить за преступления в Буче. Шольц анонсировал новые санкции

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя фотографии убитых мирных жителей в украинской Буче, заявил, что «власти России должны будут ответить за эти преступления»

Невыносимо смотреть на фотографии из Бучи, освобожденного города под Киевом. Сотни трусливо убитых мирных граждан на улицах. Мои соболезнования жертвам, выражаю солидарность украинцам. Российским властям придется ответить за эти преступления.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, заявил о необходимости «расследовать эти преступления российских военных» и привлечь к ответственности как тех, кто отдавал приказы, так и исполнителей. Он анонсировал введение в ближайшие дни новых санкций против России.

Минобороны России отрицает причастность к убийству мирных жителей в Буче, называя фото и видео с погибшими «постановкой» и «провокацией».

Читайте также

Война Тридцать девятый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Тридцать девятый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь