Зеленский призвал россиян бойкотировать весенний призыв в армию

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, выпущенном в ночь на 2 апреля, призвал жителей России бойкотировать весенний призыв в армию, который начался 1 апреля.

«Предупредите каждого такого призывника, их родителей: нам тут не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию, делайте все, что можете, лишь бы они жили — дома. У себя дома», — сказал Зеленский, обращаясь по-русски.

Президент Украины назвал нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением то, что в российскую армию призывают жителей Крыма. Он заявил, что это еще один аргумент в пользу усиления санкций против России.

«Хочу сказать всем жителям Крыма, саботируйте эту историю. На любом из этапов. А если не выйдет, то не выполняйте преступные приказы и при первой возможности сдавайтесь, сдавайтесь вооруженным силам Украины. Мы все понимаем. Вы будете жить», — сказал Зеленский, обращаясь по-украински.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 37-го дня войны Зе!Президент

Весенний призыв в российскую армию проходит с 1 апреля по 15 июля. Этой весной российские власти рассчитывают призвать на службу 134, 5 тысячи человек. Министр обороны России Сергей Шойгу в конце марта пообещал, что солдат-срочников, которых призовут в армию, не станут отправлять в «горячие точки».

Во время российского вторжения в Украину появились сообщения, что в войне участвуют солдаты срочной службы. Сперва в Минобороны России это отрицали, но затем признали «несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы» в армейских частях, воюющих в Украине.

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