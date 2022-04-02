СК возбудил дело о захвате заложников в одном из роддомов Мариуполя. И решил сделать потерпевшей пациентку другого роддома

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Следственный комитет России сообщил, что возбудил уголовное дело по статье о захвате двух и более человек в родильном доме в Мариуполе.

По версии следствия, украинские военные «осуществляли прицельные обстрелы здания роддома» и удерживали в его подвале «не менее 100 мирных жителей, в том числе беременных женщин и не менее 40 детей».

В сообщении СК упоминается адрес родильного дома, в котором, по версии следствия, захватили заложников, — улица Пашковского, дом 36. Судя по данным из открытых источников, по этому адресу находится женская консультация № 2. Ранее силы самопровозглашенной ДНР утверждали, что украинские военные «взяли в осаду» мариупольский роддом № 2, и не позволяют «женщинам выбраться за водой к ближайшей скважине в частном секторе города».

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил привлечь в качестве потерпевшей по делу «женщину, которая пребывала в захваченном украинскими военными роддоме в Мариуполе». В сообщении ведомства сказано, что «в открытых источниках женщина сообщила о том, что украинские военные использовали роддом в собственных целях, а также отнимали у рожениц еду». Следствие посчитало, что женщин «фактически держали в заложниках».

В СК не уточнили имя женщины, сообщившей об этом. Судя по контексту, речь идет о , которая говорила, что попала под обстрел при нападении на родильное отделение городской больницы № 3 в Мариуполе. Это родильное отделение, по данным из открытых источников, располагается на проспекте Мира, дом 80.

Ранее прокремлевские телеграм-каналы выпустили видеоинтервью Вышемирской (мы его пересказали). Женщина говорила в интервью, что однажды военные (она не уточняла, какие именно) пришли в роддом и забрали еду, объяснив это тем, что они пять дней ничего не ели. При этом сама Вышемирская о захвате заложников не говорила.

9 марта родильное отделение больницы № 3 в Мариуполе попало под обстрел. Первоначально власти Украины сообщали о троих погибших, в том числе одном ребенке, и 17 пострадавших. Позже стало известно, что умерли пострадавшая при обстреле беременная женщина и ее нерожденный ребенок. Украинские власти обвинили в обстреле российские войска.

Российские государственные СМИ и Минобороны РФ настаивают на том, что сообщения об ударе по больнице в Мариуполе «фейк» и «информационная провокация киевского режима».

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