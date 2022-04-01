Reuters: ЕС нарастит запасы средств защиты и медикаментов на случай химических, ядерных и биологических происшествий

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Страны Евросоюза на фоне войны в Украине решили увеличить запасы медикаментов и средств химической, биологической, радиологической и ядерной защиты. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова анонимных источников и документы ЕС. В Еврокомиссии это не комментировали.

Запасы будут накапливать в течение нескольких недель или месяцев, чтобы увеличить имеющиеся резервы, доступные для жителей ЕС и стран-партнеров, включая Украину. Поставки включают в себя оборудование для дезактивации, перчатки, маски и другие материалы.

Какие медикаменты собираются закупать страны ЕС, источники Reuters не говорят. При этом, согласно внутренним документам, Франция призывала разработать план по распространению таблеток йодида калия, которые используют для профилактики лучевой болезни в случае радиационного заражения. При этом у 20 стран ЕС уже есть такие запасы, причем многие из них создали до войны в Украине.

Из документов ЕС следует, что страны решили нарастить запасы средств защиты из-за обеспокоенности по поводу происшествий на ядерных объектах в Украине. Так, на территории Запорожской АЭС, которую контролируют российские власти, в ночь на 4 марта произошел пожар.

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Во время войны в Украине неоднократно возникал вопрос о возможном использовании Россией ядерного оружия. В конце февраля, через несколько дней после начала войны, президент России Владимир Путин приказал привести в режим особого несения дежурства так называемую ядерную триаду, к которой относятся различные типы баллистических ракет. Представители Запада также опасались, что Россия может применить в Украине химическое и биологическое оружие.

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