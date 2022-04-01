Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от ковида

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Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба ведомства.

Назальная вакцина, так же как и оригинальный «Спутник V», состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов. Она вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в 3 недели.

Минздрав позиционирует новый препарат как «первую в мире назальную вакцину от COVID-19». При этом сейчас на разных этапах в мире находится производство 73 препаратов. Как минимум один из них одобрен в Иране для широкого применения.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе 2020 года, власти России позиционировали ее как «первую в мире вакцину против ковида». С тех пор ее использование было одобрено в 70 странах, однако вакцина до сих пор не получила одобрение Всемирной организации здравоохранения.

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