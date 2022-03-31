СК попросили «расследовать преступные действия» Путина в отношении Украины. Следствие не нашло «признаков противоправного деяния»

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Россиянин Михаил Подивилов направил обращение в Следственный комитет РФ с просьбой «расследовать преступные действия Владимира Путина в отношении развязывания и ведения им агрессивной войны с Украиной».

31 марта он получил ответ от ведомства и опубликовал его в своем телеграм-канале и на сайте издания TJ.

«Установлено, что обращение не содержит фактов и (или) достаточных данных, указывающих на признаки какого-либо противоправного деяния», — говорится в документе за подписью старшего следователя О.Ю. Лукояновой.

Судя по профилю Подивилова на сайте TJ, он также направлял обращения в Генпрокуратуру РФ с требованием завести уголовное дело на Путина, а также в администрацию президента, требуя «прекратить братоубийственную войну с Украиной».

Также Михаил Подивилов попал в поле внимания СМИ, когда вышел с одиночным пикетом к метро «Лубянка» в Москве, держа в руках кредитную карту «Мир». Полицейские тогда не нашли оснований для его задержания.

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