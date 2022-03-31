Путин поручил вернуть россиянам деньги за отмененные авиабилеты

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Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить возврат денег гражданам, купившим авиабилеты на рейсы, которые затем отменили.

«Многие рейсы, на которые граждане купили уже билеты, отменены как по международным, так и по внутренним маршрутам. Мы обсуждали сегодня и вчера эти вопросы с коллегами. Безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег», — сказал Путин на совещании по развитию авиаотрасли (цитата по «Интерфаксу»).

Путин отметил, что раньше за отмененные авиабилеты выдавали сертификаты. «Сейчас сложнее реализовать эту программу, потому что многие маршруты просто закрыты. Поэтому нужно выдать деньги», — добавил президент.

Также президент поручил правительству запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах «в дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы».

На том же совещании Путин заявил, что аэропорты России, , должны получить компенсации. Также он сообщил о планах выделить примерно 100 миллиардов рублей на поддержку авиационной отрасли.

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