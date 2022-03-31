«Бюллетень кинопрокатчика»: Disney снимет с проката свои фильмы, которые уже вышли в российских кинотеатрах

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Кинокомпания Disney с 7 апреля полностью приостановит прокат своих фильмов в российских кинотеатрах, рассказали источники «Бюллетеня кинопрокатчика» на рынке. В самой компании эту информацию не комментировали.

По данным издания, запрет на показ затронет как зарубежные проекты студии, так и российские релизы. В качестве примеров «Бюллетень кинопрокатчика» приводит детектив «Смерть на Ниле» и спортивную драму «Мистер Нокаут», которые вышли в российский прокат 10 февраля и 23 февраля соответственно.

В начале марта из-за российского вторжения в Украину Disney объявила о приостановке бизнеса в России, в том числе проката своих фильмов. При этом, отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», уже вышедшие картины оставались в репертуарах российских кинотеатров. В частности, «Смерть на Ниле» с момента старта успела собрать в отечественном прокате 641 миллион рублей, «Мистер Нокаут» — 265 миллионов рублей.

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На фоне войны России с Украиной от проката своих фильмов в российских кинотеатрах помимо Disney отказались Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal.

В середине марта киноконцерн «Мосфильм» предложил российским кинотеатрам выпустить в повторный прокат 12 фильмов из своего архива. Самый ранний из которых был снят в 1956 году, самый поздний — в 2012-м.

В свою очередь сеть кинотеатров «Каро» объявила о запуске проекта «Видеоблогеры в кино», в рамках которого на больших экранах покажут шоу популярных блогеров. 4 апреля в киноцентре «Октябрь» выйдет новый эпизод ютьюб-шоу «Подземелья Чикен Карри», в котором появятся Александр Гудков, Никита Кукушкин, Гарик Харламов, Big Russian Boss и Sqwoz Bab.

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