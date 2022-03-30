Словакия потребовала от России сократить персонал посольства на 35 человек

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Власти Словакии потребовали от России сократить персонал посольства в Братиславе на 35 человек, сообщает Reuters со ссылкой на МИД республики.

Такое решение, заявил представитель внешнеполитического ведомства Словакии, принято из-за «неподобающей деятельности одного из российских дипломатов». О чем именно идет речь, в МИДе не пояснили.

По данным словацких СМИ, требование МИДа означает, что штат российского посольства будет сокращен вдвое. Комментариев с российской стороны пока не поступало.

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За последние несколько недель персонами нон грата в разных странах мира были объявлены десятки российских дипломатов. Так, только 29 марта Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата, Нидерланды — 17, а Ирландия — четырех. Российские власти пообещали ответить на высылку дипломатов. Как правило, РФ к качестве ответной меры объявляет персонами нон грата столько же сотрудников иностранных дипмиссий, сколько выслано российских дипломатов.

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