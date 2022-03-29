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Роскомнадзор проверит качество блокировки запрещенных ресурсов

Источник: Коммерсант

Главный радиочастотный центр (ФГУП ГПЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, потребовал от операторов до 31 марта провести проверку блокировки интернет-ресурсов. Об этом пишет «Коммерсант».

При этом, как отмечает издание, блокировки должен осуществлять сам Роскомнадзор с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые стоят на сетях операторов связи. Однако это оборудование установлено не у всех операторов.

По словам источника издания в одном из операторов, «создается впечатление, что проверка была инициирована после претензий со стороны вышестоящих органов к низкому качеству блокировки».

В первую очередь, сообщил источник, Роскомнадзор проверяет, насколько эффективно ТСПУ блокирует Facebook, Instagram и Twitter.

С начала войны в Украине Роскомнадзор заблокировал сайты более 30 крупных интернет-СМИ, а также три соцсети — твиттер, фейсбук и инстаграм.

Всего, по подсчетам «Роскомсвободы», в России заблокированы более 800 информационных сайтов.

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