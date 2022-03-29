Под Мариуполем получил ранение корреспондент «Известий»

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Военный корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов 29 марта получил ранение под Мариуполем в Украине. На сайте издания сообщается, что «снайперская пуля попала ему в ногу».

Обстоятельства происшествия неизвестны. Пострадавший находится в стабильном состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Известий».

13 марта стало известно о первой гибели журналиста на войне в Украине: американского документалиста Брента Рено убили в Ирпене под Киевом. В тот день в фонде «Справедливость для журналистов» (JFJ) сообщили « », что с начала войны в Украине задокументировали по меньшей мере 35 атак на журналистов.

23 марта в Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина, работавшая по редакционному заданию .

О журналистке Оксане Баулиной, погибшей под обстрелом в Киеве

«Она была рада, что делает самую главную вещь, которую считала самой правильной» Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов — о своей бывшей коллеге Оксане Баулиной, погибшей в Киеве под обстрелом

О журналистке Оксане Баулиной, погибшей под обстрелом в Киеве

«Она была рада, что делает самую главную вещь, которую считала самой правильной» Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов — о своей бывшей коллеге Оксане Баулиной, погибшей в Киеве под обстрелом