«Коммерсант»: в России резко выросли оптовые цены на капусту и морковь

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Российские ретейлеры отмечают резкий рост цен на овощи открытого грунта, в первую очередь, на капусту и морковь. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам собеседника агентства в одной из продуктовых сетей, оптовые цены на капусту у поставщиков с начала марта выросли на 56%, на морковь — на 47%, на свеклу — на 62%.

При этом, пишет издание, цены для конечного потребителя в рознице пока увеличились не так значительно: рост на капусту с 17 по 25 марта в крупных сетях составил 25–30%, на морковь — 11-22%.

Как уточняют источники «Коммерсанта», сейчас начинается ежегодный период, когда местные прошлогодние овощи закончились, и на рынок поступает только импорт. Резкий рост цен и дефицит капусты, в частности, связаны с тем, что в этом году российская капуста закончилась раньше массового созревания молодой капусты в Узбекистане, Турции и Египте.

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