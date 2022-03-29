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«Коммерсант»: в России резко выросли оптовые цены на капусту и морковь

Источник: Коммерсант

Российские ретейлеры отмечают резкий рост цен на овощи открытого грунта, в первую очередь, на капусту и морковь. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам собеседника агентства в одной из продуктовых сетей, оптовые цены на капусту у поставщиков с начала марта выросли на 56%, на морковь — на 47%, на свеклу — на 62%.

При этом, пишет издание, цены для конечного потребителя в рознице пока увеличились не так значительно: рост на капусту с 17 по 25 марта в крупных сетях составил 25–30%, на морковь — 11-22%.

Как уточняют источники «Коммерсанта», сейчас начинается ежегодный период, когда местные прошлогодние овощи закончились, и на рынок поступает только импорт. Резкий рост цен и дефицит капусты, в частности, связаны с тем, что в этом году российская капуста закончилась раньше массового созревания молодой капусты в Узбекистане, Турции и Египте.

В Минсельхозе заявили «Коммерсанту», что риск нехватки овощей на внутреннем рынке исключен. По таможенным данным, с начала этого года по 20 марта импорт картофеля в Россию вырос на 5%, моркови, репы и столовой свеклы — на 7,8%, а капусты — на 39,1% год к году. Поставки из Египта, Китая, Турции, Израиля и Азербайджана стабильны, а до 30 сентября на овощи обнулены импортные пошлины, отмечают в Минсельхозе. Там добавили, что поступление на рынок овощей нового урожая способствует стабилизации ценовой ситуации.

Коммерсант

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