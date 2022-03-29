Johnson & Johnson приостанавливает поставки средств личной гигиены в Россию

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Johnson & Johnson решила на время прекратить поставки средств личной гигиены своего производства из-за «роста масштабов кризиса вокруг Украины», сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление американской компании.

Производитель продолжит поставлять на российский рынок медицинские препараты и оборудование, отмечается в сообщении. Ранее компания приостановила инвестиции, рекламу и клинические исследования в России.

На российском потребительском рынке продукция Johnson & Johnson была представлена марками Clean & Clear, Johnsonʼs, o.b., Carefree, Neutrogena, Listerine и другими.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

На фоне российского вторжения в Украину многие иностранные компании решили приостановить или прекратить бизнес в России, а также поставки своей продукции в страну. Так, Procter & Gamble и Colgate-Palmolive заявили, что продолжат продавать на российском рынке только предметы первой необходимости, включая зубную пасту, щетки, мыло и корма для домашних животных.

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь