ФАС завела антимонопольное дело на крупнейшего в России производителя сахара

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Федеральная антимонопольная служба заподозрила крупнейшего российского производителя сахара в «незаконной координации экономической деятельности торговых сетей», в результате которой розничные цены на сахар выросли. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства (части 5 статьи 11 закона о защите конкуренции) были выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок производителей, начавшихся 17 марта. В случае установления вины «Продимекс» грозит штраф, заявили в ФАС.

Ранее воронежское управление ведомства возбудило из-за сахара антимонопольное дело в отношении торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит». Как заявили в ФАС, компании хранили товар на скаладах и не поставляли его в магазины, поддерживая ажиотажный спрос.

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После начала войны в Украине в России наблюдается повышенный спрос на сахар. В соцсетях и СМИ неоднократно появлялись видео с длинными очередями за сахаром и конфликтами покупателей из-за него. На фоне ажиотажного спроса некоторые торговые сети ограничивали продажу сахара в одни руки.

С начала марта сахар стал одним из лидеров по подорожанию на российском продовольственном рынке. Согласно данным Росстата, за первые три недели месяца цены на него выросли на 30,8%.

В Минпромторге заявляли, что запасов сахара в России достаточно и дефицита не ожидается. 21 марта ведомство утверждало, что спрос на этот продукт начал стабилизироваться.

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