В России заблокировали сайты екатеринбургского издания Itʼs My City и «Радио Азаттык»

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Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания Itʼs My City. Об этом сообщает само издание.

Блокировку ведомство объяснило распространением «недостоверной информации о спецоперации в Украине», не уточнив, что именно имелось в виду.

Редакция Itʼs My City сообщила, что издание продолжает работу.

Обновлено. Также заблокированы сайты «Радио Азаттык» и порталы служб в Таджикистане и Туркменистане.

В начале марта, после принятия законов об ответственности за «фейки» о действиях российской армии, редакция Itʼs My City объявила, что вынужденно удалит материалы, «которые касаются непосредственно боевых столкновений в Украине и российской армии».

С начала войны в Украине Роскомнадзор заблокировал несколько десятков крупных российских и иностранных СМИ.

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