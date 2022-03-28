В России заблокировали сайты екатеринбургского издания Itʼs My City и «Радио Азаттык»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания Itʼs My City. Об этом сообщает само издание.
Блокировку ведомство объяснило распространением «недостоверной информации о спецоперации в Украине», не уточнив, что именно имелось в виду.
Редакция Itʼs My City сообщила, что издание продолжает работу.
Обновлено. Также заблокированы сайты «Радио Азаттык» и порталы служб «Радио Свобода» в Таджикистане и Туркменистане.
В начале марта, после принятия законов об ответственности за «фейки» о действиях российской армии, редакция Itʼs My City объявила, что вынужденно удалит материалы, «которые касаются непосредственно боевых столкновений в Украине и российской армии».
С начала войны в Украине Роскомнадзор заблокировал несколько десятков крупных российских и иностранных СМИ.