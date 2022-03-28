Северная Македония вышлет пятерых российских дипломатов. Москва пообещала дать «адекватный ответ»

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Северная Македония вышлет пятерых российских дипломатов. Об этом сообщает .

Имена и должности дипломатов не называются. Их деятельность, по мнению властей Северной Македонии, нарушала «дипломатические нормы».

В посольстве РФ в Скопье сообщили, что миссию уже уведомили об этом решении. «Ответ будет адекватным», — заявили там «Интерфаксу».

Ранее Северная Македония высылала российских дипломатов в 2021 году (двух человек в разное время) и в 2019 году (одного человека).

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