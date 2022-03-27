Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов

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Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов умер в возрасте 83 лет.

В момент провозглашения независимости Азербайджана в 1991 году Муталибов был президентом Азербайджанской ССР и первым секретарем ЦК республиканской Компартии. На первых выборах президента Азербайджана он был единственным кандидатом и набрал 98,5% голосов.

В марте 1992 года на фоне начавшейся в Нагорном Карабахе войны Муталибов ушел в отставку; через два месяца он попробовал вернуться к власти, но, столкнувшись с попыткой свержения, сбежал в Россию. Вернуться в Азербайджан он смог лишь в 2011 году.