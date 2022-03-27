«Это против режима Путина, а не против исследователей и студентов». Великобритания приостановила научное сотрудничество с университетами России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Правительство Великобритании на фоне российского вторжения в Украину объявило о введении ограничений в сфере научного сотрудничества с университетами и компаниями России, сообщается на сайте британского кабинета министров.

Великобритания приостановила выплату государственных грантов на осуществление проектов, которые «имеют российское измерение». Страна отказалась финансировать через свои исследовательские и инновационные организации любые новые совместные проекты с Россией, если это приносит «прямую выгоду путинскому режиму». Великобритания приостановила межправительственный диалог двух стран по вопросам науки и инноваций, а также совместные научные проекты.

«Эти меры направлены против российского государства, а также людей и организаций, имеющих тесные связи с Кремлем, — заявил министр науки Великобритании Джордж Фриман. — Эти действия направлены против режима Путина, а не против отдельных российских исследователей и студентов, которые часто могут выступать против действий Кремля».

В то же время, сообщил Фриман, британские власти решили выделить 3 миллиона фунтов стерлингов (3,6 миллиона евро) на помощь украинским ученым, которые хотят продолжить свою научную работу в Великобритании.

Читайте также

Космос был гордостью России. Теперь о его освоении придется забыть И вы, конечно, знаете, что убивает нашу космонавтику

Читайте также

Космос был гордостью России. Теперь о его освоении придется забыть И вы, конечно, знаете, что убивает нашу космонавтику

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь